Öffentlich zugänglicher Defibrillator Ein Lebensretter jetzt auch für Empel

Termin Am kommenden Donnerstag, 11. Januar, bietet Tobias Kremer einen Schulungsabend für den Defibrillator in Empel an. Neben ein bisschen Theorie steht dabei vor allem die Praxis, also der konkrete Umgang mit dem Gerät, an. Beginn ist um 18.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Millingen. Anmeldung unter info@kremer-erste-hilfe.de.