Grausiger Fund in Rees : Obdachlose Frau (37) in Haldern tot in Garten gefunden

Der Leichnam wird nun von der Rechtsmedizin untersucht. Das Bild zeigt die Rechtsmedizin in Duisburg. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Haldern Grausiger Fund an der Lindenstraße in Haldern. Die Polizei geht nicht von Fremdverschulden oder Gewalteinwirkung aus. Dennoch wird der Leichnam nun untersucht.

Von Sebastian Latzel und Christian Hagemann

Am vergangenen Freitag ist nach Angaben der Polizei eine weibliche Leiche an der Lindenstraße in Haldern gefunden worden.

Wie die Polizei berichtet, lag die Frau in einem Garten. Bislang gebe es keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden oder auf Gewalteinwirkung. Gleichwohl hat die Polizei jetzt ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Die Frau soll auch obduziert werden. Die Ermittlungen laufen.

Sie habe einige Nächte in einem Schuppen übernachtet, so die Polizei. Sie soll obdachlos gewesen sein. Die Frau wurde 37 Jahre alt.

Zur Erklärung: Wenn ein Arzt auf dem Leichenschauschein ankreuzt, die Todesursache sei ungeklärt oder der/die Tote sei eines unnatürlichen Todes gestorben, muss die Polizei hinzugerufen werden und den Leichnam sicherstellen. Der Fundort darf von nun an nicht mehr verändert und der Leichnam nicht mehr bewegt werden. Er gilt als beschlagnahmt.

Die hinzugerufene Polizei nimmt den Sachverhalt auf, schaut nach eventuellen Spuren und ruft dann ein Bestattungsunternehmen, das den verstorbenen Menschen in die Räume des nächstgelegenen Friedhofs oder in die Rechtsmedizin bringt. Nach der Sicherstellung des Leichnams leitet die Polizei ihren Bericht an die Staatsanwaltschaft, die entscheidet, ob der Tod weiter untersucht werden sollte. Wenn ja, wird der Leichnam, wenn er es nicht schon ist, in die Rechtsmedizin gebracht und dort genauer untersucht beziehungsweise obduziert. Eine Obduktion findet nicht automatisch, sondern nur auf Anweisung statt. Die Hinterbliebenen können keinen Einspruch dagegen erheben.

Die Sicherstellung eines Leichnams führt zu einem sogenannten Todesermittlungsverfahren. Hierbei untersucht ein Rechtsmediziner den Leichnam genau, um Anhaltspunkte für die Todesursache zu finden. Es wird dabei besonders nach Anzeichen von Gewalt oder anderem Fremdverschulden gesucht. Gibt es keine Hinweise darauf, dass eine andere Person den Tod verschuldet haben könnte, so wird der:die Tote freigegeben.

Ist die Todesursache jedoch weiterhin unklar oder besteht der Verdacht, jemand könnte bei dem Tod nachgeholfen haben, wird eine Obduktion veranlasst. Während bei der Leichenschau ein Arzt genügt, braucht es bei einer Obduktion immer zwei Ärzte.

Finden diese keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden, so gibt die Staatsanwaltschaft den Leichnam frei und er kann nun bestattet werden. Dazu wird der Bestattungsschein an die Polizeidienststelle gesendet. Zusammen mit der Anzeige der Polizei wird dieser dann an das Standesamt weitergeleitet und dort der Todesfall bekundet.