Streit um Corona-Kontrollen : Ministerium: Kreis soll Leiharbeiter testen

Mitarbeiter eines Schlachthofs am Fließband. Viele der in den Niederlanden eingesetzten Leiharbeiter leben im Kreis Kleve. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

EMMERICH/KREISKLEVE Das NRW-Gesundheitsministerium hat dem Kreis Kleve mitteilen lassen, dass eine Überprüfung der Leiharbeiter auf Corona zulässig ist, wenn eine Infektionslage zu befürchten sei. Die Stadt Emmerich fühlt sich in ihrer Rechtsauffassung bestätigt.

Im Streit um die Kontrolle der Leiharbeiter-Wohnungen im Kreis Kleve hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen festgestellt, dass das Infektionsschutzgesetz sehr wohl eine Überprüfung der Unterkünfte zulasse, wenn die Wohnverhältnisse eine Infektionslage befürchten lassen. Grundsätzlich sei es dabei unerheblich, ob die Bewohner in der Fleischindustrie arbeiten oder in einer anderen Branche. Entscheidend sei vielmehr, dass aufgrund der Größe der Unternehmen in der Fleischindustrie und der Unterbringungssituation der dort tätigen Leiharbeiter von einem besonderen seuchenhygienischen Gefahrenpotenzial auszugehen sei.

Wie berichtet, gibt es seit Tagen Streit zwischen den Kommunen im Kreisgebiet, in denen zahlreiche Leiharbeiter untergebracht sind, und dem Kreis Kleve als zuständige Behörde. Vor allem zwischen Emmerichs Bürgermeister Peter Hinze (SPD) und Landrat Wolfgang Spreen (CDU) gab es einen regelrechten Schlagabtausch über die Medien. Die Städte möchten, dass das Gesundheitsamt des Kreises kontrolliert, ob sich die Leiharbeiter mit dem Coronavirus infiziert haben. Der Kreis Kleve lehnte das bislang aus rechtlichen Gründen ab. Ein bloßer Verdacht reiche nicht aus, um eine Wohnung zu betreten. Dies sei auch durch das Infektionsschutzgesetz nicht abgedeckt.

Info Weitere NL-Schlachthöfe in der Diskussion Bericht Auch in den Niederlanden, wo sich die meisten der Schlachthöfe befinden, in denen die im Kreis Kleve wohnenden Leiharbeiter tätig sind, geht die Diskussion um die Schlachthöfe weiter. Wie der „Gelderlander“ berichtet, gibt es neben Groenlo und Scherpenzeel noch andere Schlachthöfe, die möglicherweise schließen müssen, weil das Personal mit Corona infiziert ist. Der geschlossene Schlachthof in Scherpenzeel, ist der in dem die Leiharbeiter aus Emmerich-Praest eingesetzt waren. Wie berichtet, wurde deren Unterkunft an nach zwei bestätigten Corona-Infektionen unter Quarantäne gesetzt. Zusammenarbeit Nach Angaben des Städtischen Gesundheitsdienstes (GGD) der Niederlande arbeiten die deutsche und die niederländische Regierung eng zusammen, um die aktuelle Ausbreitung des Coronavirus in der Grenzregion zu erfassen.

Das Ministerium, das bereits vor über einer Woche per Erlass einen Test für Leiharbeiter, die in der Fleischindustrie arbeiten, verfügte, sieht dies anders und hat dem Kreis Kleve diese Rechtsauffassung auch am Mittwoch über die Bezirksregierung mitteilen lassen. „Es ist nun Aufgabe des Kreisgesundheitsamts gemeinsam mit den Kommunen vor Ort und der Bezirksregierung festzustellen, in welchen Unterkünften die im Erlass geschilderte Gefährdungssituation vorliegt. Die Umsetzung erfolgt durch die Behörden vor Ort. Wir haben den Behörden vor Ort bewusst einen Spielraum eingeräumt, den sie im Sinne Gesundheitsschutzes der Bevölkerung nutzen solle“, sagte jetzt ein Ministeriumssprecher auf Anfrage der RP.

Die Stadt Emmerich fühlt sich nun in ihrer Rechtsauffassung bestätigt. Bis Freitagmittag lagen ihr allerdings noch keine Informationen darüber vor, wie der Kreis Kleve nun weiter vorgehen will.

Das Agieren der Kreisverwaltung sorgt unterdessen für immer mehr Kritik. So etwa bei der FDP in Kleve: „Es kann nicht sein, dass mit schärfsten Maßnahmen unsere Wirtschaft und Bevölkerung eingeschränkt wird, um gegen die Pandemie vorzugehen und gleichzeitig eklatanteste Missstände weiter hingenommen werden“, so Kleves FDP-Fraktionschef Daniel Rütter, der die „Verweigerungshaltung des Kreises“ als „komplett unhaltbar“ bezeichnete. Auch der liberale Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Prof. Dr. Ralf Klapdor, zeigte sich über die Kreisverwaltung verwundert. Schließlich würden sowohl die Leiharbeitnehmer, wie auch die Bevölkerung unter der Situation leiden. Profitieren würden nur die Hintermänner des Systems.

Kopfschütteln auch beim Reeser SPD-Fraktionschef Peter Friedmann: „Anstatt proaktiv die Sache der Leiharbeitsunterkünfte in den Städten Rees und Emmerich anzugehen, verschanzt sich der Landrat hinter juristischen Spitzfindigkeiten. Den Bürgerinnen und Bürgern ist nicht mehr zu vermitteln, warum die teils haltlosen Zustände in den Unterkünften in Zeiten von Corona nicht konsequent untersucht und abgestellt werden.“