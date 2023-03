Politprominenz in Emmerich NRW-Minister Laumann kommt zur CDU nach Hüthum

Karl-Josef Laumann (CDU), NRW-Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist Gastredner beim Hüthumer CDU-Tag 2023. Die Zusage habe die Hüthumer CDU vor wenigen Tagen erhalten, teilte Hüthums CDU-Vorsitzender Erik Arntzen am Freitag mit. Der CDU-Tag findet in diesem Jahr am Montag, 22. Mai, statt.