Wirtschaft : Übernahme: Novoferm wächst in Frankreich

Rees Der Weltmarktführer auf dem Gebiet von Tür- und Torsystemen, Novoferm mit Sitz in Rees-Haldern, hat die französische Manugestion-Gruppe übernommen.

(RP) Wie das Reeser Unternehmen am Dienstag mitteilte, sei die Manugestion-Gruppe mit der im Markt etablierten Gesellschaft Manuregion auf die Installation, Wartung und Reparatur von Industrietoren und Verladesystemen spezialisiert. Das 1989 gegründete Unternehmen erzielt mit 120 Mitarbeitern an sieben Standorten im Nordosten Frankreichs einen jährlichen Umsatz von 25 Millionen Euro. Für Novoferm sei die Akquisition ein wichtiger Schritt für den Ausbau der europaweiten Aktivitäten. Manuregion ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen und hat sich in seinem vertrieblichen Einzugsgebiet eine starke Position erarbeitet. Das Unternehmen wird künftig unter der Leitung von Eric Drain und Stéphane Keyser, den aktuellen Mehrheitsgesellschaftern, in die bestehende Organisation von Novoferm Frankreich integriert.