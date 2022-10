Mühle am Möllenbölt : Novemberleuchten mit weniger Licht

Karola Limbach, ab 1. November neue Mühlen-Café-Pächterin, mit Manon Loock-Braun und Müller Frank Heeren. Foto: Monika Hartjes

ELTEN Die Mühle wird zwar wegen der Energiesparverordnung nicht angestrahlt, aber stimmungsvoll soll es am 30. Oktober dennoch werden. Das „Peng-Puff“-Feuerwerk wird gezündet. Karola Limbach wird neue Betreiberin des Mühlenbistros.

Die Mühle am Möllenbölt steht in voller Pracht, das Mühlen-Café ist aufgeräumt, die Fenster sind geputzt. Alles ist gut vorbereitet für das traditionelle Novemberleuchten, das in diesem Jahr am Sonntag, 30. Oktober, stattfinden wird.

Neben dem Bistro-Pächter Daniel Klösters wird auch die neue Pächterin Karola Limbeck beim Novemberleuchten mithelfen. Sie wird ab dem 1. November das Mühlen-Café übernehmen. „So findet ein schöner Übergang statt“, freut sich Touristikchefin Manon Loock-Braun.

Info Das ist die Mühle am Möllenbölt Von 1846 Die Mühle in Elten ist eine alte Holländerwindmühle aus dem Jahre 1846. Seit 1990 wurde sie immer wieder umfangreich renoviert und ist bis heute voll funktionsfähig. Besichtigungen An Sonntagen kann die Mühle auch besichtigt werden und die dann anwesenden Müller erklären den Gästen immer gerne die Architektur und Funktionsweise der Mühle. Wenn das Wetter es zulässt, wird die Mühle gedreht. Hier finden auch Workshops für Kinder statt. Das benachbarte Mühlen-Café lädt zum Verweilen und zu Kaffee und Kuchen mit Blick auf die Mühle ein.

Am Sonntag wird der November an der Eltener Mühle am Möllenbölt eingeleuchtet. Von 11 bis 20 Uhr dürfen sich die Besucher auf einen Kunsthandwerkermarkt mit einer gemütlichen Atmosphäre freuen. 24 Hobbykünstler – neben einigen „Stammhändlern“ gibt es auch neue – locken mit einem tollen Angebot an Dekorationsartikeln und nützlichen Dingen aus Filz, Holz, Glas und Textil. Es wurde gestrickt, gemalt, gehäkelt und gebastelt. Coronabedingt wurden im letzten Jahr statt Zelten kleine Holzhütten aufgebaut, so dass jeder Händler seinen eigenen Verkaufsstand hatte. Das wird auch in diesem Jahr so sein.

Die Mühle kann zwar wegen der neuen Energiesparverordnung nicht angestrahlt werden, aber in den Abendstunden werden einige LED-Lichterketten die Stände und das Mühlengelände erhellen. Und wie im letzten Jahr werden große Leuchtbuchstaben das „Novemberleuchten“ ankündigen. Außerdem werden ab 18 Uhr an einem „Photopoint“ Engelsflügel leuchten, so dass man sich dort vor der Mühle mit Flügeln fotografieren lassen kann oder auch Selfies machen kann.

Um 14 Uhr sorgt der Eltener Musikverein mit abwechslungsreichen Melodien für die musikalische Unterhaltung. Und auch ein Drehorgelspieler macht Musik. Die Kinder freuen sich auf den Ballonkünstler Maik Schugt, der bereits seit 2014 zum festen Programmpunkt des Mühlenfestes zählt und den Nachwuchs mit Tieren, Blumen und Figuren aus Ballons erfreut.

Die Stokkumerstraße ist gesperrt, Parkmöglichkeiten stehen am Parkplatz von Penny und im Wohngebiet unterhalb der Mühle zur Verfügung. „Noch besser ist es, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kommen“, rät Loock-Braun. Es wird auch empfohlen, Bargeld einzustecken, weil an den Handwerksständen nur bar gezahlt werden kann.

An den Eingängen zur Mühle wird für die Mühle gesammelt und auch eine Tombola mit attraktiven Preisen wird zugunsten der Eltener Mühle veranstaltet.

Das Mühlen-Café bietet viele leckere Köstlichkeiten an. Daniel Klösters hat eine leckere Erbsensuppe gekocht und sorgt für Gegrilltes, Karola Limbach bietet selbst gebackenen Kuchen, Brot und frische Waffeln an. Dazu hat sie noch Eingewecktes, wie etwa Currywurst im Glas, im Angebot.

Immer wieder ein echter Hingucker ist die von Eltener Kindern bemalte Flaggengirlande, die die Mühlenflügel zu allen Mühlenfesten schmückt. Die Müller laden zudem die Besucher ein, ihnen in der Mühle bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen und Interessantes über die Architektur und Funktionsweise der Mühle zu erfahren. „Auf die Kinder wartete eine kleine Halloween-Überraschung“, verrät Müller Frank Heeren, der auch das passende Wetter verspricht. „Wir haben gutes Wetter bestellt, 21 Grad und Sonne. Der Wind kommt aus südwest, so steht die Mühle publikumswirksam.“