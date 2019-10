Fest : Novemberleuchten am Möllenbölt

Elten Gut besucht war das siebte Novemberleuchten rund um die Mühle in Elten. Wirtschaftsförderin Sara Kreipe erlebte ihre Premiere, für viele andere gehörte das Programm zur lieb gewonnenen Tradition.

Gut besucht war die Mühle am Möllenbölt am Sonntag, als die Wirtschaftsförderung zum traditionellen Novemberleuchten einlud. „Das findet jetzt bereits zum siebten Mal statt“, freute sich Touristikchefin Manon Loock-Braun über die vielen Besucher – etliche kamen mit dem Fahrrad oder genossen den Spaziergang den Berg hinauf.

Wirtschaftsförderin Sara Kreipe, die ihr erstes Novemberleuchten erlebte, dankte Manon Loock-Braun und ihrem Team, den ehrenamtlichen Müllern und Sandy und Sven Jansen, Betreiber des MühlenCafés, für die tolle Organisation des Festes. Sie lud ein zum Konzert des Musikvereins Elten, zum Bummel über den Kunsthandwerkermarkt, zum ‚Peng-Puff‘-Feuerwerk und zum „Insanity Firedance“ - eine Premiere beim Novemberleuchten. „Die malen per LED-Technik Bilder in die Luft“, erklärte sie.

Ein echter Hingucker am 27. Oktober : Neue Attraktion beim Novemberleuchten in Elten

Die kreativen Kunsthandwerker luden in Zelten, die das THW aufgebaut hatte, und an Marktständen zum Staunen und Stöbern ein. Viele Hobbykünstler präsentierten ihre selbstgemachten Werke. Jürgen Jozwiak aus Sonsbeck bot besondere Holzarbeiten an wie eine Krippe als Puzzle und hölzerne Adventskränze. „Ich bin bereits zum sechsten Mal hier“, sagte er. „Die Atmosphäre an der Mühle ist eine ganz besondere.“