Schwestern vom heiligen Kreuz : Die Ordensschwestern verlassen Ende des Jahres 2022 Haus Aspel

HALDERN Eine Ära geht zu Ende: Nach mehr als 170 Jahren verlassen die „Töchter vom heiligen Kreuz“ zum 31. Dezember 2022 die Klosteranlage Haus Aspel.

(ms) Das Irmgardisstift, in dem derzeit noch 18 pflegebedürftige der insgesamt 34 Schwestern leben, wird aufgelöst. Die Schwestern ziehen in das ehemalige Mutterhaus der Christenserinnen mit zwei angeschlossenen Seniorenheimen in Stolberg-Venwegen nahe Aachen.