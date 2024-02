In Netterden Karneval mitten im März

Während am Niederrhein auf deutscher Seite die Karnevalskostüme gerade eingemottet wurden, fiebern die Narren in Netterden gewissermaßen dem Höhepunkt der Session zu. Das kleine Grenzdorf bereitet sich auf den „Verlichte Halfvasten Optocht“ vor, der am 2. März durch die Straßen zieht. Das Besondere an diesem Umzug ist nicht allein, dass er außerhalb der regulären Karnevalszeit stattfindet. Weil das Spektakel abends, also im Dunkeln stattfindet, sind die Wagen auch noch besonders beleuchtet. Ein echter Blickfang, der wahrscheinlich wie auch in den Vorjahren wieder gut 3000 Zuschauer anziehen wird. Darauf hofft zumindest Ruud Bleumer vom Karnevalsverein Kloetentreajers Netterden, der den Umzug mitlerweile zum siebten Mal organisiert.