Fluss von der Quelle bis zur Mündung untersucht : Warum sich Experten jetzt Sorgen machen um die Issel

Harald Gülzow vom VSR-Gewässerschutz entnimmt eine Wasserprobe. Foto: Marc Gater / VSR-Gewässerschutz

Isselburg Von der Quelle bis zur Mündung: Experten haben sich die Issel genau angeschaut. Sie sagen: Die Werte sind erschreckend. Und dennoch empfinden sie auch so etwas wie Genugtuung.

Es gibt ein einfaches Wort, das die Qualität eines Gewässers beschreibt: Nitrat.

Ein Verein, der so ewtas misst, ist der VSR-Gewässerschutz. Die Abkürzung steht für „Verein zum Schutze des Rheins und seiner Nebenflüsse“. Das Projekt begann in den 80er Jahren, als sich Naturschützer entlang des Rheins zusammen taten, ein Boot mit Labor kauften und die Belastung des Wassers maßen.

Die Grafik zeigt den Verlauf der Issel von der Quelle bei Raesfeld bis zur Mündung. Foto: FERL

Info Initiativen schlossen sich 1980 zusammen Der VSR-Gewässerschutz e.V. ist eine gemeinnützige Umweltschutzorganisation. 1980 entstand sie als Zusammenschluss von Bürgerinitiativen im Rheineinzugsgebiet. Sein damaliger Name „Verein zum Schutze des Rheins und seiner Nebenflüsse" beschrieb sein Programm. Heute engagiert sich der Verein im gesamten deutschen Nord- und Ostseeeinzugsgebiet.

Daran hat sich im Prinzip bis heute nichts geändert, nur dass es nicht mehr alleine der Rhein ist.

Eine Messfahrt, von der der Verein jetzt berichtet, stammt aus dem Frühjahr 2019. Es geht um die Issel, die von ihrer Quelle bis zur Mündung in die niederländische Ijssel mit Proben „vermessen“ worden ist.

Die Daten sind jetzt ausgelesen worden. Die Wasser-Experten nennen sie erschreckend.

„Die intensive Landwirtschaft in den Kreisen Wesel und Borken führt dazu, dass der gesamte Flusslauf viel zu hohe Nitratwerte aufweist“, schreiben sie in einer Pressemitteilung. Auffällig ist, dass gerade die Einleitungen von Kläranlagen in die Issel zu einer starken Reduzierung der Nitratbelastung führen.

Nach den Vorgaben der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) dürfte das Wasser für einen guten Zustand höchstens 2,5 mg/l Nitratstickstoff beinhalten. Das entspricht umgerechnet 11 mg/l Nitrat. Diese Vorgaben werden an der Issel um ein Vielfaches überschritten.

Der VSR-Gewässerschutz fordert daher die Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser auf, dringend zu handeln.

Bereits in der Isselquelle fanden die Umweltschützer 77,5 mg/l Nitrat. Die Quelle liegt inmitten landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebietes in der Nähe von Raesfeld.

Das Landschaftsbild ändert sich im weiteren Gewässerverlauf nur wenig. Die Felder reichen fast überall bis an den Bach.

„Erst durch die Zuflüsse gereinigter Abwässer der örtlichen Kläranlagen ist eine geringere Nitratbelastung der Issel festzustellen“, so Dipl. Oecotroph. Susanne BareißGülzow, Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz.

Aus diesem Grund kommt es zu einer hohen Reduzierung der Nitratwerte in Hamminkeln – hier beträgt die Belastung nur noch 49,2 mg/l.

Bis nach Loikum verändern sich die Werte kaum. Durch den Zufluss der Alten Aa mit 5,2 mg/l kommt es zu einer weiteren Verringerung der Nitratwerte. Auch hier wird Abwasser der Bocholter Kläranlage über die Alte Aa der Issel zugeführt. Dadurch stellten die Gewässerschützer bei Werth eine geringere Nitratkonzentration von 43,2 mg/l fest.

In Isselburg kommt es durch die ortsansässige Kläranlage zu einer weiteren Verbesserung der Wasserqualität, so dass in Anholt die Nitratwerte auf 38,7 mg/l Nitrat absinken.

Mit dieser sehr hohen Belastung verlässt die Issel Deutschland und transportiert die Nitrate in die Niederlande. Hier mündet sie in die Ijssel und so gelangen die Nährstoffe in das Ijsselmeer. Dort kommt es aufgrund der starken Nitratbelastung zur Eutrophierung. Es breiten sich immer wieder Algenteppiche aus.

Für die Wasserqualität im Ijsselmeer sind jedoch nicht nur die niederländischen Politiker gefordert, sondern auch in Deutschland muss gehandelt werden, schreibt der Verein: „Denn bereits die hohen Nitratwerte der Issel belasten später die niederländische Ijssel und tragen zu einer Nährstoffbelastung des IJsselmeers bei.“

Der VSR-Gewässerschutz wurde in der Vergangenheit scharf von den Landwirtschaftsverbänden für die Aussage kritisiert, dass die intensive Landwirtschaft die Hauptursache der Nitratbelastung sei. Die Verbände behaupteten, dass die Kläranlagen vor allem Verursacher der hohen Nitratwerte seien. In der Pressemitteilung des VSR heißt es: „„Das Ergebnis der Messfahrt zeigt jedoch eindeutig, dass die Kläranlagen zu einer Verringerung der Nitratbelastung in der Issel beitragen. Wenn die Fließgewässer durch Ackerflächen intensiver Landwirtschaft führen, nehmen die Nitratkonzentrationen zu. Dagegen nehmen die Nitratbelastungen ab, wenn die Gewässer durch Regionen mit viel ökologischem Landbau fließen.“

Doch davon gebe es im Einzugsgebiet der Issel viel zu wenig. Der Anteil der ökologischen Fläche liegt im Kreis Wesel bei 2,7 % im Kreis Borken gerade mal bei 1,0 %. Dies ist in Anbetracht des bundespolitischen Ziels von 20 % ökologisch bewirtschafteter Agrarflächen bis 2030 vernichtend wenig. Nach Untersuchungen des Thünen-Institutes (eine in Braunschweig ansässige Bundesforschungsanstalt) vermindert der Öko-Landbau die Stickstoffausträge im Mittel um 28 Prozent.