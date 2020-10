Niklas Wiedersporn und Nils Handrup : Hilfe nach Unfall: Ministerpräsident zeichnet Emmericher aus

Emmerich Ministerpräsident Armin Laschet wird am Dienstag, 6. Oktober, in Königswinter 26 mutige Menschen auszeichnen, die unter Einsatz ihres eigenen Lebens andere aus einer lebensbedrohlichen Notlage gerettet haben. 21 Personen erhalten die Rettungsmedaille des Landes Nordrhein-Westfalen. Darunter sind auch zwei Emmericher.

Die Rheinische Post berichtete im vergangenen Jahr bereits darüber, was die jungen Männer taten.

Der 1. Februar 2019 sollte für Niklas Wiedersporn und Nils Handrup eigentlich ein schöner Freundesabend werden. Der 22-jährige Emmericher Soldat und der gleichaltrige Versicherungskaufmann hatten sich spontan verabredet, um in die Düsseldorfer Altstadt zu fahren. Was dann aber auf der A 52 Richtung Roermond passiert ist, veränderte alles.

„Wir fuhren auf der rechten Spur, in der Mittelspur eine Frau mit einem Dacia, die war eine Autolänge vor uns“, erzählte damals Wiedersporn. Auf der linken Überholspur fuhr ein BMW mit hoher Geschwindigkeit heran. „Ich hab noch zu Niklas gesagt: Der hat es aber eilig“, so Handrup.

Plötzlich zog der Dacia, der ein langsameres Fahrzeug vor sich hatte, nach links „und da ist der BMW draufgefahren“, schildert Wiedersporn die entscheidende Sekunde: „Der Dacia hat sie sich zweimal gedreht und ist dann in die Leitplanke geknallt.“ Handrup selbst musste eine Vollbremsung machen, weil der Wagen der Frau mit der Front gegen die Fahrbahn stand. „Die hätte in uns reinfahren können“, erzählt der Versicherungskaufmann. Am Auto der Frau war „vorne alles weg“, erinnert er sich. „Niklas hat geschrien, die ist tot. Das sah extrem aus. Ein Trümmerfeld.“