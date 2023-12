Finanzen in Emmerich Niklas Kehren ist der neue Kämmerer im Rathaus

Info

Name Der Begriff „Kämmerer“ geht auf das lateinische Wort „camerarius“ zurück. Das war im Mittelalter an Fürstenhöfen und in Klöstern der Verwalter der Camera, der Schatzkammer.

Aufgaben. Eine wichtige Aufgabe des Kämmerers oder der Kämmerin ist es, den jährlichen Haushaltsplan der Gemeinde zu erstellen. Das ist die Gegenüberstellung der geplanten Einnahmen und Ausgaben in einer Gemeinde. In dem Plan wird vermerkt, mit welchen Finanzen man rechnet und was eingeplant ist (das nennt man "Soll").