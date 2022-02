Beste Comedy in Emmerich : „NightWash Live“ im Stadttheater

Emmerich NightWash hat sich längst etabliert, ist aber frisch geblieben. Die Comedy-Reihe gastiert am 5. März in Emmerich. Es gibt noch Karten.

Am besten steht hier noch so was wie: Bora schafft es, seine türkischen Wurzeln gekonnt in seine deutsche Comedy einfließen zu lassen. Und warum muss ein Pressetext in der dritten Person geschrieben sein? Am Ende schreibe ich den Text sowieso alleine, also ich Bora. Hier noch der Lieblingssatz meiner Mama, wenn ich sie vor Auftritten sprech: Trink nicht so viel. In diesem Sinne, ich freue mich auf euch.