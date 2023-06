Vier Touren ab Rees Rees lockt zum Niederrheinischen Radwandertag

Der Niederrheinische Radwandertag endet um 17 Uhr mit einer großen Verlosung, an der alle Radfahrerinnen und Radfahrer teilnehmen können, die mindestens zwei Stempel an den Kontrollständen in den teilnehmenden Orten gesammelt haben. „Zu gewinnen gibt es einen Gutschein im Wert von 250 Euro sowie mehrere Sachpreise rund um das Thema Fahrrad“, informiert Georg Messing, verantwortlich für das Thema Radverkehr in der Stadt Rees. Die Teilnahme am Niederrheinischen Radwandertag ist kostenlos.