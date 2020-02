Interview Annette Wozny-Koepp : Zwei Flachlandtiroler im Himalaya

REES Hoch hinaus geht es bei Annette Wozny-Koepps VHS-Vortrag am 5. März im Reeser Bürgerhaus. Sie hat mit ihrem Mann eine Nepal-Reise unternommen, deren Höhepunkt eine Tour rund um den 8136 Meter hohen Manaslu war.

Annette Wozny-Koepp Unbedingt. Denn im Himalaya ist die Luft deutlich dünner als anderswo. So anmutig eine Trekkingtour auf den Fotos erscheinen mag, so belastend kann sie für den Körper sein. Da braucht man eine gesunde Grundkondition. Sie wohnen in Goch, also am Niederrhein, der nicht gerade für seine Bergwelt bekannt ist.