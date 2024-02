Die Vorfälle am Niederrhein häufen sich Es steht fest: Wolf reißt Schaf in Isselburg

Dieses Tier entstammt dem Rudel „Noord-Veluwe“ in den Niederlanden. GW2398m hatte sich bereits selbst als territorialer Rüde etabliert und mit der Wölfin GW2540f das Territorium „Midden-Veluwe“ südlich seines Herkunftsrudels besetzt. Am 1. Januar war ein Wolf in Isselburg auch in eine Fotofalle getappt. Das Tier humpelte deutlich. „Aufgrund des räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass es sich hierbei um GW2398m gehandelt hat“, so das Lanuv. Dafür spreche auch, dass dieser Wolf im Dezember 2021 bei einem Verkehrsunfall in den Niederlanden verletzt wurde.