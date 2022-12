Schafe in der Nähe von Anholt gerissen Der erste Wolf in Bocholt

Wenige Tage nach der Sichtung des Wolfes in Suderwick waren in der Nähe von Anholt auf niederländischer Seite zwei Schafe gerissen worden. Ein Experte sei sehr sicher, dass die Tiere von einem Wolf getötet wurden. Das Lanuv kann dazu keine Angaben machen, weil das in die Zuständigkeit der Behörden im Nachbarland fällt. Auf dem Nachweisportal dr Niederlande für Wölfe finden sich Ende November in der Region an der Grenze mehrere Meldungen. Zumeist handelt es sich um Funde von Wolfskot, hinzu kommt eine Sichtung, bei der es sich vermutlich um den Wolf aus Suderwick handelt.