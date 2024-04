Am Rhein entlang bei Bislich, Xanten und Rees Radtour-Tipp zum Start in die Saison

Bei Temperaturen um die 25 Grad zog es am Niederrhein viele nach draußen. Es herrschte bestes Ausflugswetter, folgerichtig setzten sich viele aufs Rad und starteten zur ersten großen Tour des Jahres. Auf den Radwegen am unteren Niederrhein, vor allem auf dem Deich, war es am Samstag richtig voll – und wer mit der Fähre auf die andere Rheinseite wollte, musste sich anstellen und etwas Geduld aufbringen. Die Fähre „Keer Tröch II“ in Bislich erlebte den ersten großen Ansturm der Saison. Unterwegs ist das Schiff freitags, samstags und sonntags sowie an Feiertagen von 10 bis 19 Uhr, im Oktober bis 18 Uhr.