125 Millionen Euro investiert Übernachtungshafen in Spijk wurde offiziell eröffnet

Die Planungen begannen bereits in den Achtzigerjahren, erst sorgten Landwirte für Widerstand, später dann Umwelt- und Naturschützer. Nun aber war es nach unzähligen Verzögerungen endlich soweit: Der neue Übernachtungshafen im Grenzort Spijk, unweit von Emmerich, wurde offiziell eröffnet. Mehr als 50 Liegeplätze sind seit Mitte 2021 am Rhein geschaffen worden, Binnenschiffer können so die gesetzlichen Fahr- und Ruhezeiten besser einhalten. Vor Ort zeigt sich: Die Anlegestellen werden bereits rege genutzt. Weitere 20 Liegeplätze gibt es in Lobith.