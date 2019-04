Polizeibericht : Spektakulärer Drogenfund bei Emmerich

Emmerich Bei einer Routine-Kontrolle erwischte die Bundespolizei zwei Niederländerinnen mit Drogen im Wert von rund 800.000 Euro.

(RP) Wie die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin am Dienstag mitteilte, fanden Beamte bereits am 10. April bei der Durchsuchung eines Pkw auf der Autobahn 3 bei Emmerich - Elten 83 Kilogramm Betäubungsmittel. Dabei handelte es sich um insgesamt 32,2 Kilogramm Amphetamin sowie 50,8 Kilogramm Ecstasy. Die Drogen waren verteilt auf fünf Kartons, in denen sich mehrere kleine Pakete mit der Aufschrift "Lego" befanden.