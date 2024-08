Kommunalwahl in Emmerich im September 2025 Nicole Olfen ist Bürgermeister-Kandidatin der Freien Wähler

Nicole Olfen schreibt: „Ich freue mich über das mir entgegengebrachte Vertrauen und werde mit vollem Einsatz in den Wahlkampf eintreten. Mein Ziel als zukünftige Bürgermeisterin ist es, notwendige Veränderungen einzuleiten und mit neuen und vielleicht auch anderen Ideen und Wegen Emmerich am Rhein wieder in eine Stadt zu verwandeln, in der man sich überall gerne aufhält. Es ist Zeit für Neues“.