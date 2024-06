Personalkarussell in der Politik Früher Shooting-Star der SPD - Nicole Olfen jetzt bei den Freien Wählern

Nicole Olfen schließt sich der Fraktion Freie Wähler Emmerich an. Die ehemalige Fraktionsgeschäftsführerin und stellvertretende Vorsitzende des SPD-Ortsvereins sagt hierzu am Mittwoch in einer Pressemitteilung: „Ich treffe bei den „FW“ auf eine engagierte und interessierte Gruppe von Kommunalpolitikerinnen und -politikern, denen die Interessen und das Vorwärtskommen dieser Stadt sehr am Herzen liegen.“