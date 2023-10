EMMERICH Nicola Kühnen koordiniert das Kinderschutz-Netzwerk in Emmerich

Den Start der Veranstaltung bildete ein Impulsvortrag von Birgit Köppe-Gaisendrees, Leiterin der Kinderschutzambulanz Bergisch Land e.V., über sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Sie berichtete aus ihrer täglichen Arbeit für die Kinderschutzambulanz. Im Anschluss daran arbeiteten alle Teilnehmenden in verschiedenen Gruppenarbeit an der Formulierung von Zielen, Visionen und Inhalten für das neu geschaffene Netzwerk. Dabei wurde deutlich, dass Emmerich am Rhein bereits über gute Netzwerkstrukturen verfügt. Das nahm Nicola Kühnen erfreut zur Kenntnis: „Ich muss in meiner Arbeit nicht ganz von vorne anfangen. Vieles funktioniert schon sehr gut, man kennt sich untereinander und weiß wie man sich vernetzen kann. Mein Ziel ist es, da weiter anzuknüpfen, wo das Netzwerk steht, die Strukturen zu intensivieren und neue Netzwerkpartner dazu zugewinnen. Auch über die große Teilnehmeranzahl war ich sehr glücklich.“