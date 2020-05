Gastronomie : Rheinpromenade rüstet sich

„Wir sind wieder für Sie da“: An der Rheinpromenade eröffneten am Montag die ersten Restaurants. Auf Vollbetrieb können die Lokale noch nicht umschalten. Im „Schlemmerich“ etwa sind etliche Tische „gesperrt“. Foto: Markus Balser

EMMERICH Seit Montag dürfen Restaurants wieder öffnen. Doch nicht alle Betriebe in Emmerich sind dabei. „Societät“-Wirt Franz Feyen kritisiert den Vorschriftenkatalog der Corona-Maßnahmen als „nicht umsetzbar“.

Für die Wirte am Rhein muss das besonders bitter gewesen sein: Eigentlich war am Wochenende bestes „Promenaden-Wetter“, doch öffnen durften die Restaurants erst am Montag. Denn erst seit Beginn dieser Woche können Speisegaststätten im Zuge der Corona-Lockerungen wieder Gäste empfangen.