Reeser Innenstadt: Niag-Bebauung wird erweitert

Blick auf den geplanten Komplex am alten Niag-Gelände. Foto: Firma Hüls

Rees Der Investor hat ein weiteres Grundstück gekauft. Der Bauausschuss behandelt die Pläne Ende März. Eine Bürgerinformation soll stattfinden.

Es gibt eine Neuerung in der Planung für das Post- und Niag-Gelände. Über die Erweiterung dieses Bebauungsplangebietes berät der Bauausschuss in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 28. März, um 17 Uhr im Rathaus.