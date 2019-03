Kneipennacht mit neun Bands : Vorverkauf für „Emmerich live“ hat begonnen

Foto: Veranstalter 9 Bilder Das ist die Übersicht aller Bands.

Am Samstag, 6. April, ist es wieder soweit: Neun Bands in acht Lokalen und auf dem Schiff FGS Germania rocken mehr als sieben Stunden lang die Stadt. Die Veranstaltung ist im 14. Jahr erfolgreich. Wie immer gilt: Mit einem Ticket steht der Eintritt für alle Kneipe offen.

Von Beate Wyglenda

Am 6. April wird die Emmericher Innenstadt wieder zum Mekka von Musikfreunden und Partygängern. Denn dann findet die 14. Kneipennacht „Emmerich live“ statt und bringt mit neun Acts in acht Lokalen und auf dem Schiff FGS Germania wieder ein Live-Programm auf die Bühnen, das es so in der Hansestadt kein zweites Mal gibt. Gäste erwartet ein siebstündiges Hörerlebnis. Bis 3 Uhr nachts ist vom kernigen Rock bis hin zum groovigen Blues, vom swingendem Soul bis zu kultigen Oldies und Schlagern alles dabei, das Musikbegeisterte in Stimmung bringt.

Den Auftakt macht die Band Granufunk im Hof von Holland, Alter Markt 3. Die legendäre Party-Band um den Frontmann „Mr. Granufunk“ treibt den Besuchern dort ab 20 Uhr mit Live-Klassikern von Prince über James Brown und Kool and the Gang bis hin zu Simply Red und Chic den Schweiß auf die Stirn.

Gut aufgewärmt, stehen den Besuchern anschließend gleich zwei Optionen offen: Die Jungs von Sugar Mama geben ab 20.30 Uhr mit ihrem einzigartigen American Bluesrock Vollgas im Restaurant Estrella´s Cantina, Kaßstraße 62. Wer dagegen lieber auf Rock’n’Roll im Stil der 50er & 60er Jahre steht, ist zur gleichen Zeit mit dem Auftritt von Blue Note 66 im Burger Pier 1, Rheinpromenade 2, bestens bedient.

Von dort ist es auch nicht mehr weit, um sich den Latin- und Salsa-Rhythmen von Rumbambé in der Tapasbar Compañeros, Rheinpromenade 5, hinzugeben. Das aus unterschiedlichen lateinamerikanischen Ländern stammende Trio sorgt ab 21 Uhr mit kubanischem Son, Rumba, Cha cha chá, Merengue, Bolero, Mambo und natürlich Salsa für Urlaubsgefühle.

Das Fernweh der Gäste könnten auch Franco, Paolo und Domenico des Ensembles Piaggi wecken. Das Trio schreibt Songtexte bekannter internationaler Charterfolge ins Italienische um. Die Hits behalten ihre Melodie, die jeder wiedererkennt, bekommen aber durch die italienischen Texte eine besondere Note. Zu hören sind die Jungs ab 21 Uhr im Restaurant Vitas, Rheinpromenade 26.

Wenige Schritte weiter, im Himmer´s Bistro 852, Rheinpromende 10, dreht die Band Cookie & Friends ab 21 Uhr die Pegel auf. Die unverwechselbare Stimme von Frontmann „Cookie” Mussmann – er wird auch der Brian Adams des Ruhrgebietes genannt – die Auswahl und Interpretation der Songs von „Summer of 69″ oder „Rocking all over the world” und die Spielfreude der Band versprechen eine spannende Nacht.

Rockclassics hat auch das Duo The Acoustics ab 21 Uhr in der Gaststätte Zum Raben, Kirchstraße 4, zu bieten. Obwohl nur zu zweit unterwegs, bringen Claudia Schaefer (Gesang und Gitarre) und Elmar Kohlschein (Blues-Mundharmonika und Schlagzeug) die instrumentale Vielfalt einer großen Band zu Gehör.

Nicht zu überhören wird auch die Band Freezeland sein: Wenn ab 21.30 Uhr im Restaurant Onder de Poort, Rheinpromenade 24, zu bekannten Songs von Billy Idol, Metallica oder den Beastie Boys die Drums hämmern und die Bässe brummen, dann ist Party pur angesagt.

Statt die 14. Bandnacht in Emmerich geruhsam ausklingen zu lassen, wird es zum Abschluss noch einmal richtig laut. Ab 22 Uhr sorgt die achtköpfige Formation Tribal Voice mit Songs von Pink, Skunk Annansie oder Evanescence, aber auch mit alten Klassikern von Deep Purple, ZZ Top, Led Zeppelin und AC/DC auf der FGS Germania für ein fulminantes Finale. Das Fahrgastschiff liegt an der Rheinpromenade, Steiger Krantor, vor Anker.

Karten für die Kneipennacht kosten im Vorverkauf 13 Euro und an der Abendkasse 16 Euro. Karten gibt es ab sofort im Infocenter an der Rheinpromenade, in Lokalen, die an der Veranstaltung teilnehmen oder online unter www.adticket.de.

