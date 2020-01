Politisches : Neujahrsempfang für Seniorenbeirat

Rees (RP) 19 Mitglieder des Seniorenbeirats der Stadt Rees wurden in diesen Tagen vom Beiratsvorsitzenden Johann Bongardt und vom Reeser Bürgermeister Christoph Gerwers zu einem Neujahrsempfang im kleinen Saal des Bürgerhauses willkommen geheißen.

In seiner Ansprache erinnerte Bongardt an Projekte und Aktionen, die vom Seniorenbeirat im vergangenen Jahr angestoßen wurden. Ein Hauptanliegen sei dabei das Thema „Sicherheit“ gewesen. Alles in allem könne man aber feststellen, dass „wir auf einem schönen Fleckchen Erde leben“, so Bongardt.