Politik SPD ehrt treue Mitglieder

Hauptredner des Vormittags war René Schneider, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, und gleichzeitig „Betreuungsabgeordneter“ für den Kreis Kleve. Schneider, der selbst aus dem Kreis Wesel kommt, sprach über das Thema „Wasser“. Mit Dürre- und Hochwasserereignissen müsse man in den nächsten Jahren verstärkt rechnen. Er erinnerte an das Starkregenereignis von 2021 und die damit einhergehende Katastrophe in der Eifel, die sich auch jederzeit hier abspielen könne. „Der Rhein kann auch ein Biest sein“, sagt Schneider, der beklagte, dass die Genehmigungsverfahren für die Deicherneuerungen zu viel Zeit in Anspruch nähmen.