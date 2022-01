Am Fischerort : Testzentrum soll Gastronomie helfen

Am Fischerort

Alessio und Laura Caramucho von "La Taverna" mit Kilian und Jonathan Rennecke von „Rennecke medic“ vor dem neuen Testzentrum am Fischerort. Foto: WFG

EMMERICH Seit Freitag gibt es wieder ein Testzentrum in der Emmericher Innenstadt. Die Emmericher Firma „Rennecke medic“ hat sich darum bemüht, damit vor allem die Gastronomie unterstützt wird.

(RP) 2G-plus macht den Gaststätten zu schaffen: Die Emmericher Wirtschaftsförderung wurde daher in letzter Zeit von mehreren Gastronomen angesprochen, ob nicht wieder eine Teststation in Emmerich realisiert werden kann. Jonathan und Kilian Rennecke von der Firma „Rennecke medic“ haben sich des Themas angenommen und eine schnelle Lösung umgesetzt. Die Familie Caramucho von „La Taverna“ hat für diese Aktion ihr Lager direkt neben der Pizzeria am Fischerort 11 leer geräumt und stellt die Räumlichkeit zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind wie folgt: montags bis donnerstags 9 bis 21 Uhr, freitags bis sonntags 12 bis 0 Uhr. Unter folgendem Link können Termine gebucht werden, jedoch kann man auch ohne Terminabsprache getestet werden: https://rennecke-medic.de/covid-19-testzentrum/covid-19-testzentrum-in-emmerich-stadt/