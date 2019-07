Historisches in 's-Heerenberg : Neues Stadtmuseum: Besuch lohnt sich

‘s-HEERENBERG (NL) Bei uns noch wenig bekannt: In 's-Heerenberg ist an der Marktstraat ein kleines Juwel entstanden.

„Auf Adelas und Balderiks Spuren.“ So heißt eine kleine Ausstellung im „Stadsmuseum Bergh“, dem städtischen Museum in ‘s-Heerenberg, die am Sonntag, 14. Juli, eröffnet wird. „Die Ausstellung ist auch interessant für deutsche Besucher, denn sie handelt von Personen, die hier in der Region gelebt haben“, erklärt Maria Gertsen, Mitarbeiterin im Museum.