Neues Stadtlogo für Rees : Rees diskutiert über den „Reeser Winkel“

REES Rathaus und Politik haben sich für ein neues Logo entschieden, mit dem die Stadt künftig eine einheitliche Außendarstellung betreiben will. Der Entwurf wurde vom Ausschuss für Stadtentwicklung genehmigt. Eine Online-Petition will ihn verhindern.

Die Zeiten des wilden Durcheinanders sollen vorbei sein: Mit einem neuen Logo will die Stadt Rees künftig eine neue und moderne Außendarstellung betreiben. Am Donnerstag segente der Ausschuss für Stadtentwicklung einstimmig den Entwurf ab, der in der Sitzung vorgestellt wurde.

Auch einige Bürgerinnen und Bürger lehnen den Entwurf offenbar ab. Auch posteten Negativ-Kommentare auf Facebook & co. Bastian Tenholter aus Mehr hat sogar eine Online-Petition für die „Nicht-Einführung“ des neuen Logos gestartet. Er wirft der Stadtverwaltung vor, in einer Hau-Ruck-Aktion hinter verschlossenen Türen gehandelt zu haben. CDU-Ratsherr Klaus Syberg ärgert sich in diesem Zusammenhang über die „böswilligen Falschbehauptungen“: „Es handelt sich nicht um eine Hau-Ruck Aktion, da die Einführung länger als ein halbes Jahr durch eine Arbeitsgruppe der Stadtverwaltung erarbeitet worden ist. Darüber hinaus hat es nicht hinter verschlossenen Türen, sondern in einer öffentlichen Sitzung unter Anwesenheit der Presse stattgefunden. Es gab eine längere sehr intensive und lebhafte Diskussion, in der es auch kritische Beiträge zum Thema gab. Dass man ohne Kenntnis der Sachlage und gleich mit mehreren Falschbehauptungen wenige Stunden nach dem Beschluss eine Online-Petition startet, ist völlig neben der Spur. Ich fordere Herrn Tenholter auf, seine Online-Petition zurück zu nehmen und sich erst mal sachkundig zu machen“, so Syberg in einer Stellungnahme am Freitag.