Ohne TAN: Bequem, aber gefährlich : Neues Online-Banking: Polizei warnt vor Betrügern im Kreis Kleve

Kreis Kleve Betrüger nutzen die Naivität oder Unwissenheit ihrer Opfer gerne aus. Das Internet bietet dafür viele Möglichkeiten.

Betrüger haben dieses bereits erkannt und auch im Kreis Kleve in mehreren Fällen Geldbeträge erbeutet, so die Kreispolizeibehörde.

An Kontodaten von potentiellen Geschädigten zu gelangen, geschieht auf unterschiedliche Weise. Eine Vielzahl von Firmen- oder Vereinskonten sind im Internet recherchierbar. Auch betrügerische Phishing-Mails, in denen der Geschädigte aufgefordert wird, Kontodaten preiszugeben oder das Hacken eines Computers zählen hierzu. Der Angriff auf die Passwörter erfolge heute meistens softwarebasiert. Insbesondere schwache und nachvollziehbare Passwörter ohne Sonderzeichen wie ein Vereinsname oder der Name des Hundes sind am schnellstens geknackt; der wichtigste Sicherheitsfaktor so die Kreispolizei weiter, seien die Onlinenutzer selbst.