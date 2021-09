Aus der Geschäftswelt : „Nobel Poppy“ eröffnet vor dem Delltor

Vor einem Jahr meldete Anika Nobel ihr Ein-Frau-Gewerbe „Nobel Poppy“ an, jetzt eröffnet sie Vor dem Delltor 6b den gleichnamigen Laden.

REES Ab kommenden Freitag bietet Anika Nobel florale Schönheiten und viele weitere Accessoires in ihrem neuen Geschäft in der Reeser Innenstadt an.

Es ist noch kein Jahr her, als Anika Nobel einen eigenen Laden in Rees als „Zukunftsmusik“ bezeichnete. Im November 2020 stellte die Rheinische Post die Reeserin vor, die nach langjähriger Tätigkeit bei einer Bank ein neues Arbeitsfeld für sich entdeckt hatte und mit Spaß und Kreativität Kränze, Floral-Hoops und weitere Dekoartikel aus Trockenblumen fertigte. „Nobel Poppy“ nannte Anika Nobel ihren heimischen Ein-Frau-Betrieb in der Queckvoor, der trotz Corona-Krise prächtig gedieh: Instagram und Facebook, aber vor allem der Pop-Up-Store des Scala Kulturspielhauses in Wesel sorgten dafür, dass die ansprechenden Präsente und Einrichtungsstücke auch ohne Weihnachtsmärkte zu kleinen Verkaufsschlagern wurden.

Einen Pop-Up-Store wie in Wesel, den Annika Nobel jeweils für wenige Tage anmieten konnte, wünschte sich die 34 Jahre alte Jungunternehmerin auch in Rees. Sie kontaktierte Makler Simon Vos und erkundigte sich nach der Möglichkeit, einen der beiden Leerstände im Geschäftshaus Vor dem Delltor 6 auf Wochenbasis anmieten zu können. Vos zog den Hausbesitzer Peter Landers hinzu, und beide boten an, das Ladenlokal 6 b für die ersten sechs Monate zu Sonderkonditionen zu vermieten.

Am kommenden Freitag feiert „Nobel Poppy“, zwischen Poststelle und Schlüsseldienst Riddermann, Eröffnung. Dann empfängt Anika Nobel von 9.30 bis 18 Uhr ihre treuen und neuen Kunden. Weiter geht das Eröffnungswochenende am Samstag von 9.30 Uhr bis 13 Uhr.

Drei Generationen der Familie Nobel haben in den letzten Wochen kräftig mit angepackt, um aus dem leeren Ladenlokal ein schickes Geschäft zu machen. Zentrales Möbelstück ist ein antiker Schrank aus dem niederländischen Ulft, die Ladentheke zog pünktlich am Dienstag ein, das Ladenschild durfte am Mittwoch – mit Expressgenehmigung aus Kleve – an die Fassade geschraubt werden.

Ihr Warenangebot hat Anika Nobel deutlich erweitert: Neben ihren bewährten Kreationen aus Naturmaterialien werden künftig auch die Produkte ausgewählter kleiner Manufakturen aus Deutschland, den Niederlanden und Skandinavien verkauft. „Ich war in Hamburg auf der Fachmesse Nordstil und habe vor allem nach handgemachten und nachhaltig produzierten Produkten gesucht“, sagt Anika Nobel. Bei der Heimreise hatte sie Kerzen, Karten, Kaffeekrüge und vieles mehr im Gepäck. „Vieles davon steht jetzt auch bei mir zu Hause – ich bin meine beste Kundin“, lacht die Reeserin, die erstmals auch Geschenkartikel für Babys und Kleinkinder bereithält.