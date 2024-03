Neues Geschäft in Rees Individuelle Lederarbeiten in neuem Geschäft

Rees/Emmerich · Voraussichtlich am 20. April eröffnet die Emmericherin Regina Koch in Rees ein neues Ladenlokal an der Empeler Straße. Sie wird dort handgemachte Lederarbeiten anbieten.

05.03.2024 , 11:50 Uhr

Schöne Dinge aus Leder fertigt die Emmericherin Regina Koch in Handarbeit an. Foto: Monika Hartjes

Von Monika Hartjes