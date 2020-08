Löschzug Haldern : Neue Einsatzfahrzeuge für die Wehr

HALDERN Der Löschzug Haldern ehrt Jubilare und erhält Ersatz für ein 25 Jahre altes Fahrzeug. Auch die Wehr in Haffen-Mehr hat ein weiteres Löschfahrzeug gekommen.

Löschzugführer Matthias Storm dankte den Feuerwehrleuten Manuel Stratmann und Christof Wehofen, die viel Freizeit in die Planungen und Baubesprechungen investiert hatten, sowie Rat und Stadtverwaltung, die den Wünschen der Feuerwehr in vielen Fällen entgegen kamen. Bürgermeister Christoph Gerwers gab den Dank an die Feuerwehrleute zurück, die die Planungen immer konstruktiv und fair vorangetrieben hatten. „Das neue HLF 20 entspricht den Standards des vom Stadtrat beschlossenen Brandschutzbedarfsplan,“ so Gerwers. Die Beschaffung der beiden Löschfahrzeuge für Haldern und Haffen-Mehr hat rund 850.000 Euro gekostet, wobei die beiden Fahrzeuge zwei über 25 Jahre alte Fahrzeuge ersetzen. Der Bürgermeister ist sich sicher, dass das Geld angesichts des großen ehrenamtlichen Engagements der Feuerwehr für die Sicherheit der Bevölkerung gut angelegt ist.