Emmerich : Neues Corona-Testzentrum auf dem Gelände von Obi

Emmerich Viele Emmericher werden sich schon gefragt haben, was es mit dem Zelt auf dem Parkplatz des Obi-Marktes in Emmerich auf sich hat. Jetzt ist die Sache klar.

Der deutschlandweit tätige Betreiber von Corona-Testzentren Kloepfel Operations GmbH hat ein Testzentrum auf dem Gelände vom OBI in Emmerich eröffnet.

Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Deutschland können sich hier mindestens einmal in der Woche mit einem Schnelltest völlig kostenfrei testen lassen. Unterstützt wird Kloepfel Operations von der allgemeinmedizinischen Arztpraxis „C2 Dr. Cakmak & Cakmak“.

Das Testzentrum befindet sich an der Budberger Straße 1 auf dem Parkplatz des Obi-Marktes und ist montags bis samstags von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet. Sonntags ist die Teststation geschlossen.

Wer sich testen lassen möchte, kann vorab unter www.c2testcenter.com einen Termin im Fünf-Minuten-Takt buchen oder auch ohne Termin vorbeikommen. Das Testangebot richtet sich zudem an die Anwohner sowie an die Unternehmen in der Region, die ihre Mitarbeiter testen lassen wollen.