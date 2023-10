Neues Buch von Rüdiger Gollnick Hexenwahn - Das Schicksal der Ulant Dammertz

Im Mittelpunkt steht Ulan Dammartz, die gegen Ende des 15. Jahrhunderts als Tochter einer wohlhabenden Familie in Emmerich geboren wurde. Die Liebe der jungen Frau zu einem Mann endete tragisch, weil dieser schon einer anderen Braut versprochen war. Die Eltern steckten Ulan Dammartz in das Birgittenkloster in Marienbaum, wo sie schon bald unangenehm auffiel, indem sie regelmäßig gegen die strengen klösterlichen Gesetze verstieß und – wie sie später in einer Vernehmung zu Protokoll gab – während der Messfeiern mit dem Satan tanzte.

Als „Hexe“ verschrien, kehrte sie für eine kurze Phase in die Obhut ihrer Emmericher Familie zurück, bevor Ulant Dammartz schließlich in den Kerker des Burgturms von Dinslaken gesteckt wurde. Dort verbrachte sie sechs Jahre, in denen sie zweimal vom Kerkermeister geschwängert wurde. In jene Zeit fiel auch eine Vernehmung durch den Prior des Dortmunder Dominikanerklosters, der sie im Jahr 1516 vor Schöffen, Juristen und Zeugen befragte, vermutlich unter Androhung von Folter. „Die Originalakten dieses Prozesses sind verschollen, aber dank mehrerer Abschriften sind Auszüge daraus bis heute erhalten geblieben“, freut sich Rüdiger Gollnick. Er hat die Texte studiert, ins Hochdeutsche übersetzt und daraus wichtige Erkenntnisse über das Schicksal der Ulant Dammertz gewonnen. Eine Besonderheit ist, dass der Prozess zunächst ohne Urteil endete, aber die junge Frau weiterhin in Haft blieb. Das stieß den Eltern der vermeintlichen Hexe sauer auf. Sie legten Beschwerde beim Kaiser ein, der daraufhin das Herzogtum Kleve aufforderte, den Fall wieder aufzurollen.

Wie es danach für Ulant Dammertz weiterging, ist ungewiss: „Es gibt höchst unterschiedliche Interpretationen“, sagt Rüdiger Gollnick: „Wir wissen wir nicht genau, ob sie ein friedliches Ende gefunden hat, zum Beispiel in Emmerich oder bei Verwandten im benachbarten Ausland, oder ob der Prozess mit einem Todesurteil und ihrer Verbrennung endete.“ Das zweite Szenario hält Gollnick für unwahrscheinlich, weil das Herzogtum Kleve – anders als das streng katholische Köln – damals schon recht aufgeklärt und fortschrittlich war.

Der Autor bettet die Geschehnisse jener Zeit in den historischen Kontext einer Welt ein, die sich im Mittelalter in einem enormen Umbruch befand. Während die Wissenschaft und die Kunst das antiquierte Weltbild der katholischen Kirche in Frage stellten, trugen Kriege, Pest und klimabedingte Hungersnöte dazu bei, dass der Aberglaube an Dämonen und Hexen eher zunahm, weil Sündenböcke für die wachsenden Probleme jener Epoche gebraucht wurden. Umso mehr überrascht Rüdiger Gollnicks Erkenntnis, dass es oft eher staatliche als kirchliche Institutionen waren, die vermeintliche Hexen auf den Scheiterhaufen brachten: „Die Kirche wollte die verlorenen Seelen eher bekehren als vernichten.“ Dennoch sprechen die Zahlen Bände: Forscher gehen davon aus, dass allein in Deutschland 30.000 Hexen und Hexenmeister ermordet wurden, davon 80 Prozent Frauen.

Rüdiger Gollnick stellt in seinem Buch auch Birgitta von Schweden (1303 bis 1373) vor. Die Gründerin des Birgittenordens, mit deren strengen Gesetzen Ulant Dammartz kollidierte, gehörte dem Hochadel an, bereiste mit ihrem Mann das europäische Ausland, übte scharfe Kritik am Papst und stellte ihre eigenen Visionen und Auditionen, in denen ihr Jesus Christus erschien und zu ihr sprach, in Frage. „So verschieden Birgitta von Schweden und Ulant Dammartz auch waren, so teilen sie doch die Gemeinsamkeit, dass sie offenbar übersinnliche Fähigkeiten hatten“, sagt der Autor, „nur mit dem Unterschied, dass Birgittas Visionen im Sinne der Kirche waren und Ulant Dammartz‘ Visionen halt nicht.“

Eine besondere Überraschung birgt das letzte Drittel des 136 Seiten starken Buches: Es enthält ein Historiendrama, das auf dem Emmericher Marktplatz vor St. Martini, im Dinslakener Burgturm mit Verhandlungsraum und im herzoglichen Ratszimmer in Kleve spielt. Gespickt mit vielen Zitaten aus dem Vernehmungsprotokoll von 1516, wird darin in verteilten Sprechrollen die Geschichte der Ulant Dammartz erzählt und zum Teil auch von einem Chor gesungen. „Ich habe seit den 90er-Jahren daran geschrieben und es nun endlich für das Buchprojekt fertiggestellt“, sagt Rüdiger Gollnick über sein Drama, das er gern auch einmal auf der Bühne sehen würde. „Vor vielen Jahren gab es einen ersten Anlauf in Dinslaken, aber dann ging der Stadt das Geld aus“, sagt der Autor. „Auch der Plan, dass die Theater-AG eines Gymnasiums das Stück aufführt, kam vor Jahren nicht über die erste Idee hinaus.“ Jetzt hofft Rüdiger Gollnick, dass sich in einer neuen Generation ein paar theaterbegeisterte Schülerinnen und Schüler aus Emmerich, Kleve oder Dinslaken finden. Denn der Dämonenglaube und die Hexenverfolgung sind auch im Jahr 2023 noch höchst aktuell. Das belegt ein Schaubild der Aktion „Missio“ auf der letzten Seite des Buches, wonach auch heute noch in 43 Ländern der Welt vor allem Frauen an Gewalt durch Hexenwahn und Dämonenglauben leiden. „Es sind alles Länder der südlichen Halbkugel der Erde“, betont Rüdiger Gollnick, „doch durch wachsende Migration wird das sicherlich bald auch wieder ein Problem der nördlichen Halbkugel und somit Europas sein.“