Neues aus der Gastonomie in Emmerich : Ab dem 28. Februar „knallt’s“ am Rhein

Ab dem 28. Februar „knallt’s“ am Rhein

Neues aus der Gastonomie in Emmerich

Hajo Wolff vor dem „Frittenknaller“ an der Promenade. Woher der Name kommt? Wolff ist Feuerwerk-Weltmeister! Foto: hartjes

Emmerich Eine neue Gastronomie am Rhein und eine Veränderung in Klein-Netterden: Das Mu-Café schließt und soll zum Restaurant werden.

Haben sie es wieder getan? Es ging eine Welle der Empörung durch Emmerich, als klar wurde, dass Hajo Wolff Schwierigkeiten mit der Bauverwaltung hatte. Sein Werbeschild für den „Frittenknaller“ an der Promenade hängt halb fertig an der Wand. Es gibt Probleme. Das fehlt noch, meinte ein Anrufer. Erst stellt sich das Bauamt quer, weil vor der Gastronomie keine Tische und Stühle stehen sollte. Und jetzt die Werbung?

Aber Wolff beruhigt. „Da kann das Bauamt nichts für. Es ist bei uns etwas schief gelaufen beim Antrag für die Genehmigung“, sagt er. Und: „Das Bauamt zieht jetzt gut mit. Alles ist in Ordnung.“

Ausstattung Tischen und Stühlen für die Sommersaison vor der Gastronomie am Rhein hat die Emmericher Stadtverwaltung bekanntlich nach langem Kampf zugestimmt.

Eröffnung Die Eröffnung des „Frittenknallers“ ist am Freitag, 28. Februar.

Zeiten Für die Kunden ist die Gastronomie nach den derzeitigen Planungen von 10 bis 22 Uhr täglich geöffnet. „Und zwar sieben Tage in der Woche“, kündigt Hajo Wolff an.

Interesse Der „Frittenknaller“ an der Rheinpromenade im ehemaligen „Empanadas“ richtet sich auf ein hohes Interesse ein.

Und so kommt es, dass Wolff am 28. Februar - ein Freitag - sein neues gastronomisches Angebot an der Promenade eröffnet.