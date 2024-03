Größte Baustelle auf Reeser Gebiet Betuwe Haldern erst in 2025 fertig

Während in Emmerich mit Ausnahme einer Brücke an der Baumannstraße in Praest noch kein Bauwerk für die Betuwe entstanden ist, geht es in Haldern mit großen Schritten voran. Allerdings nicht so schnell wie es die Deutsche Bahn ursprünglich geplant hatte. Wie am Mittwochabend bei einem Online-Bürgerdialog der DB bekannt wurde, rechnen die Verantwortlichen damit, dass die Mega-Baustelle im Lindendorf erst im kommenden Jahr abgeschlossen werden kann. Bislang war immer von 2024 die Rede. Wie Projektingenieur Martin Küppers erläuterte, läge die Bahn mit dem Gros der Maßnahmen jedoch im Zeitplan.