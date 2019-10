Fürsorge : Neuer Verein „Lebenswege Niederrhein“

Haldern Mit zehn Ehrenamtlern gründete das Ehepaar Eva Kersting-Rader und Friedrich Kersting den Verein, der sich an alle richtet, deren Lebenssituation sich durch Schicksalsschläge plötzlich geändert hat. Tag der Begegnung am 26. Oktober.

Die regelmäßigen Treffen und kostenlosen Angebote des Halderner Vereins richten sich nicht nur an Hinterbliebene, sondern auch an Menschen mit Behinderungen oder onkologischen Krankheiten und deren Familien, also an alle, deren Lebenssituation sich schlagartig geändert hat. Ihnen soll nicht nur psychologisch geholfen werden, sie sollen auch praktische Tipps erhalten, wie und wo sie im Bedarfsfall Anträge auf finanzielle Unterstützung stellen können.

Gruppe Ab dem 9. Januar 2020 bietet der Verein „Lebenswege Niederrhein“ auch eine geschlossene Gruppe „Trauernde Menschen“ an. Sie ist auf zwölf Teilnehmer begrenzt und trifft sich regelmäßig im neuen Pfarrsaal an der Gerhard-Storm-Straße.

Mit einem ersten „Tag der Begegnung“ im neuen Pfarrsaal der katholischen Kirchengemeinde St. Georg Haldern, Gerhard-Storm-Straße 1, möchte sich der Verein „Lebenswege Niederrhein“ am Samstag, 26. Oktober, bekannt machen. Das Programm, das sich mit einem Wortgottesdienst und Workshops an trauernde Einzelpersonen und Familien richtet, dauert von 11 bis 17 Uhr. Die Workshops werden von Eva Kersting-Rader, von der Pastoralreferentin Barbara Bohnen und von der Trauerbegleiterin Rita Rahkob geleitet. Die Kosten für das Mittagessen und die Getränke betragen 12,50 Euro. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 02850 7306 ist bis Montag, 21. Oktober, erforderlich.

Aktuell bietet der Verein folgende Treffen in Haldern an: Die Gruppe „Menschen in Trauer“ kommt alle 14 Tage mittwochs von 18 bis 21 Uhr im alten Pfarrbüro, Zum Weiher 30, zusammen. Der nächste Termin ist am 6. November. Eine Anmeldung ist, wie bei allen Treffen, unter 02850 7306 oder per Mail an info@lebenskunst-kersting.de erforderlich.