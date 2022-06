Im Rheinvorland : Die „Arche“ ist im Bau

REES Auf dem Rheinspielplatz in Rees wird derzeit eine große Arche aufgebaut. Ende des Monats kann der neue Themenspielplatz im Rheinvorland genutzt werden.

Wie berichtet, hat die Stadt 120.000 Euro im Haushalt für das Vorhaben bereitgestellt. Gedacht ist der Spielplatz für Kinder bis 14 Jahre. In Kombination mit dem bereits bestehenden Kleinkinderspielbereich in der Nähe an der Stadtmauer (Kletternetz, Schaukel, Sandspiel), der Boule-Anlage und dem Bolz-Platz wird so ein Angebot für alle Altersgruppen gewonnen. Parallel zum Weg werden zusätzliche Geräte auch für Kleinkinder in Form von Tieren aufgestellt. Dazu sind auch zwei „Relax-Bänke“ vorgesehen, wie es sie bereits an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet gibt.