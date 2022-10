Großprojekt in Emmerich : Neuer Steinweg bald wieder befahrbar

EMMERICH Das Großprojekt Neumarkt ist mit vielen Hoffnungen für die City verbunden. Und der Bau geht voran. Jetzt sind die Straßenbauarbeiten am Neuen Steinweg beinahe beendet.

Die Straßenbauarbeiten am Neuen Steinweg liegen in den letzten Zügen. Am kommenden Montag, 24 Oktober, werden die finalen Asphaltarbeiten auf der Straße durchgeführt werden. Dafür muss die Zufahrt zum Neumarkt – und somit auch der Neumarkt –gesperrt werden. Wenn alles nach Plan läuft, ist die Zufahrt zum Neumarkt am Folgetag wieder möglich. Da die Asphaltarbeiten allerdings nicht bei Regen möglich sind, kann sich die Sperrung verlängern.