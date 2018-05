Rees: Neuer Spielplatz für Millingen

So könnte der neue Spielplatz aussehen. Foto: Stadt Rees

Rees Rükenbuschfeld: Eltern und Kinder können bei der Gestaltung mitbestimmen.

Eltern und Kinder aus dem Einzugsgebiet des neuen Wohngebietes "Rükenbuschfeld" im Ortsteil Millingen sind eingeladen, ihre Gedanken und Ideen bei der Gestaltung des neuen Spielplatzes in ihrem Wohngebiet mit einzubringen.

Dazu wird Andreas Böing, Leiter des städtischen Baubetriebshofes, am Dienstag, 12. Juni um 17 Uhr zu einem Vor-Ort-Termin in das Baugebiet "Rükenbuschfeld" kommen. Der Treffpunkt befindet sich in Millingen auf der Heinrich-Kremer-Straße vor der Hausnummer 16.