Nachfolger von Inge Hieret-McKay: Stephan Bieke leitet jetzt das Gymnasium

Emmerich Neue Leitung fürs Willi. Der Mann hat Erfahrungen in seinem Job.

Seit Montag hat das Willibrord-Gymnasium in Emmerich einen neuen Schulleiter. Stephan Bieke folgt auf Ingrid Hieret-McKay, die bekanntlich Ende Januar in den Ruhestand verabschiedet wurde. Der 55-Jährige war zuletzt stellvertretender Leiter des Gymnasiums in Holzwickede. Ein Dreivierteljahr leitete Stephan Bieke die Schule zuletzt auch kommissarisch. In Emmerich habe er sich nun vorgestellt: „Ich bin auf sehr offene Kollegen und Schüler getroffen“, sagt Bieke.