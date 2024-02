Gastronomie im Dorf Schützenkönig übernimmt die Gaststätte „Zur Rose“

Erwin Böttcher hat schon einiges geplant und kleinere Umbauarbeiten vor. Zunächst einmal will er das Gasthaus ab März im Probebetrieb öffnen. Vorrangig für die Schützen, aber auch für alle anderen, die kommen wollen. Am 30. April soll es einen Tanz in den Mai geben, ab 1. Mai wird dann regulär geöffnet sein. Mittwochs ist Ruhetag.