Lebenshilfe Unterer Niederrhein : Neuer Leiter für die Werkstätten

GROIN Lars Weyrauch ist an drei Standorten für 1100 Mitarbeiter mit und ohne Handicap zuständig. Die Lebenshilfe kennt er noch aus Zivildienstzeiten.

Verantwortlich ist Lars Weyrauch nun für mehr als 1100 Mitarbeiter mit und ohne Handicap inklusive ihrer beruflichen Bildung und Teilhabe am Arbeitsleben. „Diese Stelle bei der Lebenshilfe gibt mir die einmalige Chance, nicht nur technische und wirtschaftliche Aspekte im Arbeitsleben umzusetzen, sondern eben auch soziale“, freut sich der Halderner. Bisher gehörten internationale logistische Projekte zu seinen Aufgaben. „Bereiche, die sehr strategisch und theorielastig sind“, bekennt der studierte Maschinenbauingenieur, der zuletzt in verschiedenen Projekten auch mit Werken in China und Indien involviert war. „Umso mehr freue ich mich auf die zukünftigen, lebendigen Arbeitsinhalte in den Werkstätten.“