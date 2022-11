Am Grüttweg : „Wiesenhüpfer“ haben neues Zuhause

Heinz Streuff, Sabine Heynen, Christoph Gerwers, Karl Goris, Gabi Böcker und Thomas Selders freuen sich mit den Hasenbau-Kindern über die neue Kita. Foto: Markus Balser

REES Der von der katholischen Waisenhausstiftung betriebene neue Kindergarten am Grüttweg ist bezogen. 67 Kinder sind dort nun in vier Gruppen untergebracht. 1,3 Millionen kostete der Neubau, der in zehn Monaten errichtet wurde.

Die Frösche, die Eichhörnchen, das Vogelnest, der Hasenbau – wer vor dem neuen Kindergarten „Wiesenhüpfer“ steht, hat die Auswahl; jede Kita-Gruppe hat ein eigenes Klingelschild. Seit dem 4. Oktober sind die Kinder, die zuvor noch in einem Provisorium auf dem Gelände der alten Grundschule an der Sahlerstraße untergebracht waren, am Grüttweg zuhause. Direkt zwischen dem Freibadgelände und dem Wohnmobilstellplatz. Es ist ein tolles Zuhause geworden und eines, das in Rekordzeit gebaut wurde. Gerade einmal zehn Monate hat es gedauert, bis der Neubau bezugsfertig war.

Das war auch dringend notwendig. Zum einen, weil der Vermieter der bisherigen Räumlichkeiten, die Firma Hütten aus Hamminkeln, schon mit den Hufen scharrte, weil die Arbeiten am alten Grundschulgelände nicht zum Erliegen kommen sollten. Zum anderen, weil der Bedarf an Kindergartenplätzen in Rees groß ist.

Info St. Martin wird am Agnesheim gefeiert Kooperation Die „Wiesenhüpfer haben mit dem Agensheim eine Kooperation zu St. Martin beschlossen. Am Mittwoch, 9. Oktober, ziehen die Kita-Kinder um 17 Uhr mit ihren Laternen, dem Heiligen Mann und einem Pony zur Gouverneurstraße, wo das Martinsspiel stattfindet. „Wir würden uns freuen, wenn die Anwohner ihre Häuser schmücken könnten“, so Erzieherin Gabi Böcker.

Genau das war auch der Grund dafür, warum die neue Kita überhaupt gebaut werden musste: der Kreis Kleve hatte dies von der Stadt verlangt, die daraufhin tätig werden musste. Durch ein ungewöhnliches Konstrukt – Bauherr und Vermieter ist der Bäderbetrieb, die Baudurchführung hatte die Stadtentwicklungsgesellschaft inne – konnte die Planung beschleunigt werden. Mit der Hilfe und der Erfahrung von Karl Goris, der bereits zahlreiche Kindergärten im gesamten Kreis Kleve gebaut hat, liefen die Bauarbeiten schnell und zügig ab und blieben dabei auch noch im Kostenrahmen von 1,3 Millionen Euro.

Am Freitag hatten sich bei den „Wiesenhüpfern“ Vertreter der Stadtverwaltung, des Kreises Kleve und der katholischen Waisenhausstiftung aus Emmerich, der Betreiber des Kindergarten, angesagt, um sich den Neubau anzuschauen. Begeisterung auf allen Seiten: „Das Bautempo war atemberaubend, der Kindergarten ist schön geworden. Das tut der Stadt gut“, freute sich Bürgermeister Christoph Gerwers. Auch Thomas Selders von der Waisenhausstiftung war angetan, wenngleich er einräumte, noch nach den Sommerferien „Schweißperlen“ auf der Stirn gehabt zu haben, weil er sich damals nicht vorstellen konnte, dass alles noch rechtzeitig fertig wird.

Dass es klappte, ist auch den Eltern zu verdanken. „Sie haben beim Umzug, der an einem Wochenende über die Bühne ging, kräftig mit angepackt“, schilderte Sabine Heynen. Wie die Kindergarten-Leiterin weiter erklärte, sind aus den ursprünglichen zwei Gruppen der Kita mittlerweile vier geworden. 67 Kinder gehören mittlerweile zu den „Wiesenhüpfern“, im kommenden Kindergartenjahr werden voraussichtlich noch zehn weitere dazukommen. Ein 18-köpfiges Erzieher-Team ist für die Kleinen da, dazu gehören auch drei Männer und insgesamt vier so genannte praxisintegrierte Auszubildende. Desweiteren sind auch drei Hauswirtschaftskräfte und ein Hausmeister in der Kita beschäftigt.

Der Bedarf an Kindergartenplätzen ist auch in Rees enorm angestiegen. „In den letzten Jahren sind in Rees, Haldern und Millingen insgesamt neun Gruppen dazugekommen“, weiß Karl Goris. Vor allem der Bedarf an Plätzen für die ganz Kleinen ist deutlich größer geworden. Das hat es so vor einigen Jahren noch nicht gegeben“, erklärt Bürgermeister Christoph Gerwers. Auch am Grüttweg ist das zu spüren. Viele Kinder sind unter drei oder sogar unter zwei Jahren alt.

In der „Wiesenhüpfer-Kita“ haben die Kinder genügend Platz zum Toben und Spielen. Insgesamt stehen 740 Quadratmeter zur Verfügung. Hell und freundlich, bunt und lichtdurchflutet ist der Komplex, praktisch und schön das Mobiliar. Neben den Räumen für jede Gruppe gibt es eine Turnhalle (die allerdings noch nicht fertig ist), Schlaf- und Rückzugsräume, eine Küche, sanitäre Anlagen in allen möglichen Größen, im Flur eine Eltern-Kind-Bücherei. Dazu noch Räumlichkeiten für das Kita-Team. Auch ein Therapieraum steht zur Verfügung, in dem Sprach- und Ergotherapie aber auch Förderungsangebote stattfinden sollen. Da die „Wiesenhüpfer-Kita“ ein Familienzentrum ist, sollen diese Angebote auch weiter ausgebaut werden. Weitere 450.000 Euro hat die Waisenhausstiftung für die Innenausstattung, zum Beispiel auch für Spielgeräte, in die Hand genommen.