Rees : Neuer Hühnerhof - Eierkaufen als Familienerlebnis

Rees Wo die Hühner glücklich sind, macht der Einkauf Spaß. Und die Kinder können bei der Gelegenheit auch noch etwas lernen. So wie jetzt am Reeser Meer.

Seit einigen Tagen gibt es bei der Familie Seegers-Wilmsen am Reeser Meer frische Freilandeier zu kaufen. Die Legehennen sind in einem Mobilstall untergebracht und können tagsüber auf die große Wiese. Die Kunden können vom Fahrradweg aus beobachten, dass die Hühner rundum gut versorgt sind und genug Auslauf haben.

Der Bauwagen befindet sich direkt auf der Hühnerwiese (Doelenweg 3) und ist täglich von 8 bis 20 geöffnet. Eine Vertrauenskasse ermöglicht es, dass die Kunden so den ganzen Tag einkaufen und sich selber bedienen können. Zusätzlich werden in dem kleinen Hofladen auch Kartoffeln und Honig angeboten. Ab September gibt es dann auch Nudeln, die aus den Freilandeiern produziert werden.

Schon bald soll ein weiteres „Hühnerwohnmobil“ aufgestellt werden, so dass zu den 50 Hühnern weitere 250 Hühner hinzu kommen. Für hungrige Radfahrer gibt es an den Wochenenden auch gekochte Eier. So können die Eier direkt vor Ort getestet werden - und man hat einen Pausensnack mit Blick aufs Reeser Meer. Wer dabei den Hühnern etwas Gutes tun möchte, findet im Hofladen Futterportionen, um die Hühner an den Zaun zu locken.