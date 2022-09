Emmerich : Neue Hausarzt-Praxis im Gesundheitszentrum „Emmerich Vital“

Dr. Arun Subburayalu mit seiner Frau Tanja und dem Team in seiner neuen Praxis im Gesundheitszentrum "Emmerich Vital". Foto: Maarten Oversteegen

Emmerich Dr. Arun Subburayalu eröffnet am Montag seine Praxis im Gesundheitszentrum „Emmerich Vital“ auf dem früheren Kasernenareal. Die Anlaufstelle des Allgemeinmediziners in Elten bleibt, es soll einen Shuttleservice geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Schon im Jahr 2011 träumte der Allgemeinmediziner Dr. Arun Subburayalu von einem Neustart, von einer Expansion. „Nun ist es endlich soweit, in diesem Projekt stecken elf Jahre Herzblut. Und hier ist alles perfekt: alles für die Gesundheit an einem Ort“, sagt der Arzt, der seine Praxis bislang an der Martinusstraße in Elten führt.

Sie soll auch nicht aufgegeben werden, allerdings startet das zwölfköpfige Team von Subburayalu am Montagmorgen auch im Gesundheitszentrum „Emmerich Vital“. Auf dem früheren Kasernenareal entsteht ein medizinisches Versorgungszentrum als Teil des sogenannten Gesundheitswohnparks. Noch wird vor Ort kräftig gearbeitet, Bauarbeiter sind unverändert unterwegs. In einigen Monaten aber will man endlich fertig sein. Und der Allgemeinmediziner hat seine Räumlichkeiten bereits startklar.

In Elten will man aber weiterhin Präsenz zeigen. „Das wollen wir den älteren, weniger mobilen Patienten unverändert bieten und auf diesem Wege auch Ängste nehmen. Die Versorgungssicherheit bleibt gewährleistet“, so Subburayalu. Die Stadt habe zugesagt, künftig eine Art Shuttle-Service von Elten aus über Hüthum bis zum Gesundheitspark in Emmerich auf die Beine stellen zu wollen. Wann es soweit ist, steht allerdings noch in den Sternen.

Die Praxisräume sind hell und einladend, an den Wänden gibt es Panoramabilder und Moosflächen für eine bessere Atemluft. „Die Patienten sollen bei uns zur Ruhe kommen. Sie sollen durchatmen und einen Hauch von Urlaub verspüren“, sagt Tanja Subburayalu. Sie hat gleich nebenan ihr Studio für Systempflege eingerichtet, auch dort geht es am Montag los. „Systempflege beginnt eigentlich dort, wo Kosmetik aufhört“, erklärt Subburayalu ihre Tätigkeit, die sie ebenfalls bereits in Elten ausgeübt hat.

Die Praxis setzt auf innovative Konzepte. So hat man ein Einbahnstraßen-Wegenetz eingerichtet, sodass sich die Patienten nicht zu nahekommen. Die Corona-Krise hat offenbart, wie wichtig Abstandhalten sein kann. „Es werden auch keine Namen mehr aufgerufen, die Patienten bekommen stattdessen am Empfang eine Nummer. Sie werden digital aufgerufen und so durch die Behandlung gelotst“, sagt die Arztgattin. Insgesamt vier Sprechzimmer gibt es, die freilich nicht alle von Dr. Arun Subburayalu belegt werden können. „Wir sind offen dafür, weitere Ärzte in die Praxis zu holen. Ohnehin suchen wir weiteres Personal. Wir wollen an diesem absolut perfekten Standort wachsen“, so der Arzt bei der Vorstellung seiner Praxis.

Er freut sich darüber, den bisherigen Patientenstamm zu behalten. „Wir begleiten viele Menschen bereits sehr lange. So entwickelt man ein Gefühl für die Patienten. Da weiß man sofort, was bei wem los ist. Das spürt man nach all den Jahren“, so der Allgemeinmediziner. Er hofft darauf, dass im Hause bemerkenswerte Synergieeffekte entstehen, dass viele Emmericher künftig an einem Ort alle Termine rund um ihre Gesundheit wahrnehmen können.

Der Urologe Dr. Stefan Dahms, die Dermatologin Dr. Anne Bong, die Kinderärztin Dr. Yenni Kho oder der Kieferchirurg Dr. Dr. Burnic – man wolle eng zusammenarbeiten, den Austausch suchen. „Wir sind davon überzeugt, dass hier die Zukunft der Medizin entsteht. Wir wollen damit auch etwas für spätere Generationen hinterlassen. Zehn Jahre möchten wir noch arbeiten. Danach rollen wir der medizinischen Jugend den Teppich aus“, so Tanja Subburayalu.