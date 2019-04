Der neue Deich zwischen Praest und Bienen : Radweg: Freigabe wohl erst im Herbst

Am Zaun ist erstmal Schluss. Auf dem Bild zu sehen sind Michael Jansen und sein Sohn Felix aus der Eifel. Sie machen Urlaub in Rees und Emmerich. Foto: Christian Hagemann

Praest/Bienen Das wird ein richtig schöner Radweg. Leider müssen sich alle noch ein wenig gedulden.

Der neue Deich zwischen Praest und Bienen ist fast fertig. Ein Jahr früher als geplant übrigens. Sogar der Radweg oben ist zu sehen. Aber er ist noch gesperrt. Und das bleibt leider noch so, wie Holger Friedrich vom Deichverband sagt. Es gibt noch eine Reihe von Baumaßnahmen, auch wenn der Deich schon fertig aussieht. In diesem Jahr wird er trotzdem für die Radfahrer freigegeben. „Das kann aber durchaus erst im Herbst geschehen“, so Friedrich. Auf dem Bild zu sehen sind Michael Jansen und sein Sohn Felix. Die Besucher aus der Eifel machen in diesen Tagen Urlaub am Niederrhein.